İran: Hürmüz Boğazı'na girerse ABD donanmasını hedef alacağız

3 saat önce

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin çıkışına destek vereceğini duyurmasının ardından, İran ordusu bölgeye yaklaşması halinde ABD donanmasını hedef alacağı tehdidinde bulundu.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından yapılan açıklamada, "Herhangi bir yabancı silahlı gücün özellikle de ABD'nin işgalci ordusunun, Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya veya girmeye kalkması halinde saldırıya uğrayacağı konusunda uyarıyoruz." ifadesini kullanıldı.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran Silahlı Kuvvetlerinin elinde olduğu ve geçişlerin de yine İran Silahlı Kuvvetlerinin koordinasyonunda sağlanması gerektiği belirtilen açıklamada, bölgede bulunan gemilere "koordinasyonsuz geçiş yaparak güvenliklerini tehlikeye atmamaları" çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, İran'ın her türlü tehdit ve saldırıya karşı sert karşılık vereceği ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik." ifadesini kullanmıştı.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için, "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

Hürmüz Boğazı, dünyadaki petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık %20'sinin geçtiği en önemli su yollarından biri. Deniz trafiğindeki bu aksama, ABD donanmasının 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına uyguladığı sıkı abluka dönemine denk geliyor.