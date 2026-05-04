Hürmüz Boğazı'nda "kırmızı hat" alarmı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda sınırlandırılmış yeni bir bölge ilan ederek güncel bir harita yayınladı. ABD Donanmasına uyarıda bulunan Devrim Muhafızları, belirlenen sınırların ve "kırmızı hatların" geçilmemesi gerektiğini bildirdi.

İran medyası, bugün (4 Mayıs 2026 Pazartesi) Hürmüz Boğazı'ndaki yeni kısıtlanmış bölgeleri paylaştı. Haberlerde, bu bölgenin tamamen İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin kontrolünde olacağı ve hiçbir geminin koordinasyon sağlamadan bu bölgeden geçemeyeceği belirtildi.

Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan haritaya göre güney hattı, İran'daki Mübarek Dağı'ndan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Füceyre bölgesinin güneyine kadar uzanırken, batı hattı, İran'ın Keşm Adası'nın sonundan, BAE'nin Ümmü'l-Kayveyn emirliğine kadar ulaşıyor.

İran Devrim Muhafızlarının bu kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece duyurduğu "Hürmüz Özgürlüğü Planı" kapsamındaki ABD askeri hareketliliğiyle eş zamanlı geldi. Trump, bu planın deniz ticaretinin serbestisini ve egemenliği yeniden tesis etmek amacıyla uygulanacağını belirtmişti.

ABD'nin Hürmüz Özgürlüğü Planı bu sabah (Pazartesi) itibarıyla yürürlüğe girerken, Hatemu'l-Enbiya Karargahı Komutanı Ali Abdullahi bir açıklama yaptı.

Abdullahi, "Hürmüz Boğazı'nın güvenliği İran güçlerinin elindedir ve her türlü gemi geçişi İran güçlerinin koordinasyonu ve onayıyla yapılmalıdır." dedi.

Ali Abdullahi, başta ABD ordusu olmak üzere herhangi bir yabancı silahlı gücün Hürmüz Boğazı'na yaklaşma niyetinde olması durumunda, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin saldırısına maruz kalacakları konusunda sert bir uyarıda bulundu.