Scott Bessent: İran Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü kaybetti

1 saat önce

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'un Hürmüz Boğazı'nı trafiğe açmak için "Özgürlük Projesi"ni uygulamaya koyduğunu belirterek, İran ordusunun karşı koyma gücünün olmadığını ve ülke ekonomisinin çöküşün eşiğinde olduğunu söyledi.

Fox News kanalına 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü özel bir mülakat veren ABD Hazine Bakanı, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı tamamen kontrol altına aldığını ve İran'ın deniz trafiği özgürlüğünü engellemesine izin vermeyeceğini bildirdi.

İran’ın boğazı kapatma girişimlerinin ardından ABD’nin bu uluslararası rotayı açmak için "Özgürlük Projesi" operasyonunu başlattığını kaydeden Bakan Bessent, "Bu insani bir çabadır, çünkü boğazın kapatılması sadece enerjiyi değil, aynı zamanda dünyadaki milyarlarca insanın gıda, gübre ve temel yaşam ihtiyaçlarının sevkiyatını da tehlikeye atmaktadır." dedi.

"İranlı liderler sığınaklara saklanmış durumdalar ve dışarıda neler olup bittiğinden haberleri yok. Onların deniz kuvvetleri artık bir ordu değil, sadece bir korsan çetesidir." diyen Bessent, İran ekonomisinin çok kötü bir durumda olduğuna dikkat çekerek, "Acıya dayanabileceklerini söylüyorlar ama askerleri maaşlarını alamadıkları bir duruma dayanamazlar." ifadelerini kullandı.

Mülakatın bir diğer bölümünde Bessent, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pekin’e yapması beklenen ziyarete değinerek, amacın ilişkileri güçlendirmek ve istikrarı sağlamak olduğunu belirtirken, ekonomik anlaşmaların uygulanmasından kendisi ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng'in sorumlu olduğunu, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun ise siyasi kanadı koordine edeceğini ifade etti.

Bessent, Çin’e deniz trafiğinin korunmasına yönelik uluslararası çabalara katılması çağrısında bulunarak, "Eğer Çin ve Rusya iyi bir küresel vatandaş gibi görünmek istiyorlarsa, Birleşmiş Milletler nezdinde kararları engellememeli ve bu uluslararası operasyonu desteklemelidirler." dedi.