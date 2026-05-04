Irak- Başbakan için dört yardımcı belirleniyor

1 saat önce

Irak'ta yeni hükümet kurma çalışmaları hızla ilerlerken, görevlendirilen başbakan adayının önümüzdeki hafta bakan isimlerini Parlamentoya sunması bekleniyor.

Bağdat’taki Kurdistan24 muhabiri, görevlendirilen başbakan adayı Ali Zeydi’nin üç ana bileşen arasında paylaştırılacak dört yardımcısı olacağını bildirdi.

Başbakan yardımcılıklarının dışişleri, petrol, ekonomi ve planlama işlerinden sorumlu olacağı, bu makamlardan ikisinin Şii taraflara, birinin Kürtlere ve birinin de Sünni bileşene verileceği belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre mevcut Irak Maliye Bakanı Tayf Sami, yeni kabinede de görevine devam ederek Maliye Bakanı koltuğunu koruyacak. Diğer egemen bakanlıklar konusunda ise Kurdistan24 muhabiri, Şii ve Sünni taraflar arasında özellikle Petrol Bakanlığı üzerinde henüz bir uzlaşıya varılamadığını ve bu konudaki sorunun devam ettiğini aktardı.

Konuyla ilgili olarak Ulusal Hikmet Akımı liderlerinden Abdullah Zeydi, K24’e yaptığı özel açıklamada, önümüzdeki hafta yeni kabine için oylama oturumunun gerçekleştirileceğini teyit etti.

Zeydi, devletin yönetimi için ulusal bir mutabakatın olduğunu ve varılan anlayış birliği sayesinde kabinenin güvenoyu almasının kolay olacağını belirtti.

Başbakan adayı Ali Zeydi’nin önümüzdeki hafta başında bakanlar listesini Parlamento Başkanlığına sunacağını ifade eden Abdullah Zeydi, makamların dağılımının önceki hükümete benzer olacağını söyledi.

Abdullah Zeydi, ancak herkesin üzerinde mutabık kalacağı kapsamlı bir çözüme ulaşmak için daha derinlemesine görüşmelere ihtiyaç duyulduğunu da sözlerine ekledi.

Önümüzdeki hafta ortasına kadar Irak’ın yeni hükümet kabinesinin kurulmasına yönelik tüm prosedürlerin tamamlanması ve tarafların tartışmalı makamlar üzerinde nihai anlaşmaya varması bekleniyor.