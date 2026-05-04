BAE Savunma Bakanlığı: İran’dan fırlatılan füzelerden üçü imha edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran’dan fırlatılan üç seyir füzesini imha ettiğini, dördüncü füzenin ise denize düştüğünü duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığı tarafından4 Mayıs 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, İran tarafından ülkeye yönelik fırlatılan dört adet seyir füzesinin tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu füzelerden üçünün başarıyla engellenerek imha edildiği, dördüncü füzenin ise denize düştüğü kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, bazı bölgelerde duyulan patlama seslerinin, ülkeye yönelik hava tehditlerine karşı hava savunma sisteminin gerçekleştirdiği başarılı müdahalenin sonucu olduğunu bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığı, vatandaşlara bilgi edinmek için yalnızca resmi kaynaklara itibar etmeleri ve asılsız iddiaları yaymaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, uyarı mesajları alındığında herkesin kamu güvenliği prosedürlerine uyması ve güvenli alanlarda kalması gerektiği vurgulandı.