Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor; Petrol fiyatları yükseldi

Hürmüz Boğazı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kıyılarındaki güvenlik durumu, ticari gemilere yönelik saldırılar ve İran Devrim Muhafızlarının güç kullanma tehditlerinin ardından gerilimin zirvesine ulaşırken, petrol fiyatları %5 oranında değer kazandı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü, BAE'nin Sakar Limanı'nın 14 deniz mili batısında bir gemide yangın çıktığını bildirdi.

Güney Kore Denizcilik Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda bir gemilerinin motor dairesinde patlama meydana geldiğini teyit ederken; Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı söz konusu gemide 24 personelin bulunduğunu belirtti.

BAE Savunma Bakanlığı ve Füze Saldırıları

Öte yandan BAE Savunma Bakanlığı, İran tarafından fırlatılan dört seyir füzesinin tespit edildiğini, bunlardan üçünün hava savunma sistemleri tarafından karasuları üzerinde imha edildiğini, dördüncüsünün ise denize düştüğünü duyurdu.

Ayrıca Fuceyrah petrol sanayi bölgesinin hedef alınması sonucunda üç Hindistan vatandaşının yaralandığı açıklandı.

İran'ın Tehditleri ve İddiaları

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda kurallara uymayan her geminin güç kullanılarak durdurulacağı tehdidinde bulundu.

İran, son birkaç saat içinde boğazdan hiçbir ticari gemi veya tankerin geçmediğini iddia ederken, bu durum ABD'li yetkililerin açıklamalarıyla çelişti.

İran ordusu, bazı ABD gemilerinin geçişini engellediğini ve bir ABD savaş gemisine uyarı ateşi açıldığını iddia ederek, geçişlerin Tahran ile koordineli olması gerektiğini savundu.

ABD'nin Yanıtı ve Alınan Önlemler

Bir ABD'li yetkili, "Angajman Kuralları"nın güncellendiğini ve ABD kuvvetlerine, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sırasında gemilere yönelik her türlü tehdidi vurma yetkisi verildiğini açıkladı.

Birleşik Krallık, bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle ticari gemilere Hürmüz Boğazı yerine Umman karasularını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Ekonomik Etki

