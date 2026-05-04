Trump: Eğer İran gemilerimize saldırırsa onları sileriz

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Özgürlük Projesi" kapsamında Amerikan gemilerine yapılacak herhangi bir saldırının, İran’ın tamamen yok edilmesiyle sonuçlanacağı konusunda Tahran’ı uyardı.

Fox News kanalına 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü özel bir mülakat veren ABD Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik sert tehditlerde bulundu.

"Eğer İran, Özgürlük Projesi'ni yürüten Amerikan gemilerine saldırırsa, İran yeryüzünden silinecektir." diyen Trump, baskıların sonuç verdiğini belirterek, "İran'ın barış görüşmelerinde şu an çok daha yumuşak bir tavır sergilediğine inanıyorum." dedi.

Bölgeye askeri güç ve teçhizat sevkiyatının sürdüğünü vurgulayan ABD Başkanı, "Şu an elimizde daha önce sahip olduğumuzdan çok daha yüksek seviye ve kalitede silah ve mühimmat var. En iyi askeri teçhizata sahibiz." diye konuştu.

Trump, Amerikan kuvvetlerinin dünya genelindeki hazırlık durumuna da değinerek, "Dünyanın her yerinde üslerimiz var ve hepsi yeni silah ve teçhizatlarla dolu. Eğer gerekirse, tüm bu gücü ve silahları kullanırız ve asla tereddüt etmeyiz." şeklinde konuştu.

Trump'ın bu açıklamaları, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin Hürmüz Boğazı'nda zirveye ulaştığı ve ABD'nin deniz yollarını açmak için "Özgürlük Projesi" operasyonunu başlattığı bir dönemde geldi.