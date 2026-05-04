Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran’a askeri tuzak mı kuruyor?

Axios internet sitesi tarafından yayımlanan bir raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemilere eşlik etme sürecini, İran'a karşı askeri bir çatışma başlatmak için bir bahane olarak kullanmak istediği iddia edildi.

Axios kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü, ABD Başkanı Donald Trump, Tahran ile olan "ne savaş ne anlaşma" durumundan sıkılmış durumda ve bu tıkanıklığı bir şekilde aşmak istiyor.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak siteye yaptığı açıklamada, "Eğer İranlılar operasyon sırasında herhangi bir hata yaparlarsa, kötü niyetli taraf olarak görünecekler ve bu durum ABD'ye askeri yanıt verme konusunda yasal hak tanıyacaktır. Bu adım, doğrudan bir çatışmaya yol açacak bir dizi olayın başlangıcı olarak görülüyor." dedi.

Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada, 4 Mayıs itibarıyla "Özgürlük Projesi" adında askeri bir operasyon başlatacağını duyurmuştu. Bu projenin amacı, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ticari gemileri kurtarmaktır.

Trump konuyla ilgili olarak, "Çatışmanın tarafı olmayan birçok ülke, gemilerinde gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin tükenmesi ve mürettebatın sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle Washington'dan yardım talebinde bulundu." açıklamasını yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu projeyi başarıyla yürütmek için bölgeye çok sayıda savaş gemisi, savaş uçağı ve 15 bin asker konuşlandırılacağını teyit etti.

Gözlemciler, bu büyük askeri hareketliliğin sadece insani amaçlı veya gıda sevkiyatı için olmadığını, aksine İran'ı bir tepki vermeye zorlayarak ABD'nin Tahran ile arasındaki mevcut tıkanıklığı sona erdirmek için uluslararası ve yasal bir bahane elde etme çabası olduğunu savunuyor.