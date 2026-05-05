Abbas Arakçi: Kriz askeri yöntemlerle çözülemez

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, müzakerelerin sürdüğünü ve krizlerin askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini belirtti.

Bakan Abbas Arakçi, sosyal medya platformu X üzerinde yaptığı paylaşımda, Pakistan’daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çekerek, ABD'ye "kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme" konusunda uyarıda bulundu.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin, "siyasi bir krize askeri bir çözümün olmadığını açıkça gösterdiği" değerlendirmesinde bulunan Arakçi, şu ifadeleri kullandı:

"Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır."

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin "Özgürlük Projesi" adını verdiği girişim hakkında da "Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir.” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İranlıların, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere rehberlik eden Amerikan gemilerine saldırmaları halinde "yeryüzünden silineceklerini" söyledi.

Ticari gemilere müdahale etmeye çalışan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını söyleyen Trump, “İran'ın elinde sadece bunlar kaldı, Güney Kore gemisi dışından Boğaz'dan geçen gemilerde hasar yok.” dedi.

ABC News'e BAE'ye düzenlenen saldırıyı değerlendiren Trump, “Füzelerden sadece biri hava savunma sistemini geçti. Büyük bir hasar oluşmadı. İran için en iyi şey ateşkesi hala yürürlükte tutmamız.” diye konuştu.