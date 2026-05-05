ABD Başkanı, İran ile nihai anlaşma tarihini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki üç hafta içinde Tahran ile kapsamlı bir barış anlaşması imzalamayı beklediklerini belirterek, ekonomik baskıların İran'ın petrol depolama kapasitesinin tükenmesine yol açtığını söyledi.

Trump, 5 Mayıs 2026 Salı günü, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yönetiminin İran ile başlattığı süreci tamamlamak için sadece iki ila üç haftaya ihtiyaç duyabileceği görüşünü paylaşarak, "Zaman, Amerikalılar için bir baskı unsuru değil, acelemiz yok." dedi.

"İran ile doğru bir anlaşma imzalayacağız çünkü daha önce askeri alanda zafer kazandık" şeklinde konuşan ABD Başkanı, nükleer hayallerinden vazgeçilmesini ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumun teslim alınmasını, "geçilemez kırmızı çizgiler" olarak nitelendirdi.

Konuşmasının bir bölümünde, mevcut İran yönetimindeki ekibi överek onları önceki gruptan "çok daha iyi" olarak tanımlayan Trump, ancak "Medyada, bize söylediklerinden farklı konuşuyorlar" ifadesini kullandı.

Son olarak Donald Trump, İran'ın balistik füzelerinin tehlikeli olduğunu ve sınırlandırılması gerektiğini belirterek en önemli konunun nükleer silahlara sahip olmamaları olduğunu kaydetti.

Trump, "İranlıların şu an bir anlaşmaya ihtiyacı var, çünkü yaptırımlar ve abluka nedeniyle petrol depolayacak yerleri kalmadı." dedi.