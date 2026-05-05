Galibaf: Hürmüz Boğazı'ndaki durum ABD'nin ateşkes ihlalinden kaynaklanıyor

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir denklemin yerleşme ve istikrar kazanma aşamasında olduğunu belirtti.

Galibaf, 5 Mayıs 2026 Salı günü, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgedeki seyir güvenliği ve enerji naklinin, ABD ile müttefiklerinin ateşkesi ihlal etmesi ve ambargo uygulaması nedeniyle tehlikeye girdiğini söyledi.

"Sonunda ABD'nin bölgedeki savaşı ve kötülükleri sona erecek ve azalacaktır." vurgusunda bulunan Galibaf, Washington'a yönelik sert bir uyarıda bulunan İran Meclis Başkanı, "Mevcut durumun devam etmesinin ABD için artık dayanılmaz olduğunu iyi biliyoruz, üstelik biz henüz işimize başlamadık bile." dedi.

Galibaf'ın bu sözleri, İran'ın bölgedeki stratejik kapasitesinin artması ile Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki yabancı güçler üzerindeki baskının tırmanması olarak yorumlanıyor.

Bu gerilimler, ABD ordusunun Donald Trump'ın talimatıyla Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi" operasyonunu başlatmasının ardından yaşanıyor.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından koordine edilen bu geniş kapsamlı operasyon, 100'den fazla savaş uçağı ve 15 bin askeri personelden oluşan büyük bir gücü kapsıyor.

Washington'ın bu adımdaki temel hedefi, ticari gemi trafiğini korumak ve birkaç haftadır İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını denetlemektir.

Diğer yandan Donald Trump, bazı tarafsız ülkelerin Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerini kurtarmak için ABD'den yardım talep ettiğini açıkladı. Buna karşılık, aralarında İran Meclis Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı'nın da bulunduğu İranlı yetkililer bu adıma sert tepki göstererek, ABD'nin bölgedeki her türlü müdahalesinin "ateşkes ihlali" sayılacağı konusunda uyarıda bulundu.