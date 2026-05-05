Bahçeli: Öcalan'ın statü meselesi çözülmelidir

4 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nin silah bırakmasının tek başına yeterli olmadığını belirtip, Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, "barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü" unvanını önerdi.

Devlet Bahçeli, 5 Mayıs 2026 Salı günü, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısında konuştu.

“MHP tarihi sorumluluğun arkasındadır, kararlıdır.” diyen Bahçeli, “Terörsüz Türkiye teslimiyet taviz terör örgütü ile pazarlık değildir. Terörün her türlüsü topraklarımızdan atılacak." dedi.

İktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı barış sürecinde sıranın siyasi ve hukuki düzenlemeler olduğunu söyleyen Bahçeli, “Teklifler değerlendirilecek kanunlaştırma sürecinin çerçevesi millet iradesi ile oluşturulacaktır.” ifadesini kullandı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulmasının önemli olduğuna dikkat çeken Bahçeli şunları söyledi:

“PKK'nin silah bırakma töreni tek başına bir sonuç değildir. Bu kapsamda Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması bizim açımızdan önemlidir. Bu mesele yokmuş gibi yaparak sürecin sağlıklı yürütülmesi mümkün değildir. Örgütün silahlarını teslim sürecinde bunların açıkça değerlendirilmesi gerekir. Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, terörsüz Türkiye sürecine hizmet edecek şekilde bu açık ele alınmalıdır. Bu mekanizma, kardeşlik hukukunu, demokratik katılımı, milli huzuru birlikte gözetmelidir. Bunun adını barış süreci ve siyasallaştırma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nin kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır.”