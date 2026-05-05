ABD vatandaşlarını uyardı: Derhal ülkeyi terk edin

4 saat önce

ABD vatandaşlarına Irak'ı derhal terk etmeleri yönünde acil bir çağrı yapıldı.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak’ın güvenlik durumu hakkında ABD vatandaşları için bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Füze ve drone saldırıları başta olmak üzere devam eden tehditler göz önüne alındığından vatandaşlarımızın Irak’ı ziyaret etmemelerini ve eğer şu an Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ülkeyi derhal terk etmelerini istiyoruz. İran destekli silahlı grupların, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın çeşitli bölgelerinde ABD vatandaşlarına ve ABD hedeflerine yönelik saldırı planları devam etmektedir."