Neçirvan Barzani: Irak, bölgesel çatışmalardan uzak tutulmalı

Bağdat'ta yapılan bir dizi görüşmenin ardından Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, yeni Irak Hükümetini kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Ali Zeydi'ye tam desteğini ifade etti.

Neçirvan Barzani, bugün (5 Mayıs 2026 Salı) X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Bağdat'a yaptığımız ziyareti tamamladık. Bu ziyarette tüm koalisyonlar, şahsiyetler ve siyasi ortaklarla verimli ve başarılı görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı'nın açıklamasına göre görüşmelerde, özellikle siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı.

Neçirvan Barzani, görüşmelerde "silahlar yalnızca devletin elinde olmalıdır" ilkesinin ve bölgesel durumdan kaynaklanan ekonomik krize hızlı bir çözüm bulunmasının açıkça vurgulandığını söyledi.

Açıklamada, "Görüşmelerimizde, bölge ülkelerinin güvenliğinin sağlanmasını vurguladık ve Irak'ı bölgesel çatışmalardan uzak tutma kararlılığımızı ifade ettik." denildi.

Yeni Irak Hükümetinin kurulmasıyla ilgili olarak, Neçirvan Barzani, konuyu siyasi ortaklarla görüştüklerini ve Irak'ı ve halkını istikrar, kalkınma ve ilerlemenin yeni bir aşamasına taşımak için başbakan adayı Zeydi'ye tam desteklerini yinelediklerini söyledi.

Neçirvan Barzani açıklamanın sonunda, "Irak'ın çıkarına olan sıcak karşılama, misafirperverlik ve olumlu diyaloglar için teşekkür ve takdirlerimizi ifade ediyoruz." dedi.