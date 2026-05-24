Mesrur Barzani: Aşiret liderlerinin desteği bize güç katmakta

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Bağdat'ta Irak'ın orta ve güney kesimlerinden gelen bir grup aşiret liderini kabul etti. Kabulde, temelleri Mele Mustafa Barzani döneminde atılan tarihi dostluğun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Başbakan Mesrur Barzani, 24 Mayıs 2026 Pazar günü, Bağdat ziyareti kapsamında Irak'ın orta ve güney vilayetlerinden gelen çok sayıda aşiret reisi ve kanaat önderiyle bir araya geldi.

Kabulde, Kürdistan Bölgesi ile Irak'ın farklı bileşenleri arasındaki tarihi bağların derinleştirilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başbakan Barzani, "Sizin bu desteğiniz bize güç veriyor. Bu dayanışmayı gördüğümüzde içimiz ısınıyor. Aynı ülkede birlikte yaşamaktan ve böylesine güçlü bir dostluğa sahip olmaktan gurur duyuyoruz." dedi.

Kürtler ve Araplar arasındaki toplumsal ilişkilerin köklü geçmişine dikkat çeken Başbakan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

“Bizler, ölümsüz lider Mele Mustafa Barzani döneminden beri var olan ve Başkan Mesud Barzani döneminde de titizlikle korunan bu tarihi ilişkileri sürdürmek için çalışıyoruz. Sizlerle olan bu bağlarımızın her zaman güçlü kalmasını ve hiç kopmamasını ümit ediyoruz."

Aşiret Liderlerinden Kürdistan Bölgesi'ne Ziyaret Mesajı

Görüşmeye katılan aşiret liderleri de Kürdistan Bölgesi Başbakanı ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, yakın zamanda Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmek istediklerini belirttiler.

Aşiret liderlerinden biri, "Sizinle görüşmekten büyük onur duyduk. Siz tüm halkın saygısını kazanmış bir lidersiniz; en kısa sürede Kürdistan Bölgesi'ni bizzat ziyaret etmeyi çok istiyoruz." dedi.

100 Yıllık Tarihi Silah Hediyesi

Görüşmenin dikkat çeken anlarından birinde, güven ve saygının bir sembolü olarak aşiret liderlerinden biri, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan tarihi "Brno" tipi tüfeği Başbakan Barzani'ye hediye etti.

Hediyeyi takdim eden aşiret reisi, şu sözleri sarf etti:

"Bizler silahı sadece bu sorumluluğu taşıyabilecek ağırlıkta olan kişilere veririz. Siz bu sorumluluğu fazlasıyla taşıyorsunuz, sizinle gurur duyuyor ve sizi kendimize bir iftihar vesilesi olarak görüyoruz. Sayın Başbakan, geçmişte Peşmerge güçleri de bu tür silahları kullandı. Bu yüzden bu silahı beğeneceğinizi ve tarihi değerini takdir edeceğinizi çok iyi biliyorum."