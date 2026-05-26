Pezeşkiyan ve Zeydi, bölgsel gerilimlerin azaltılmasının önemini vurguladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, bölgesel gerilimlerin azaltılmasının önemini vurguladı.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, 26 Mayıs 2026 Salı günü, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, "İki taraf da Kurban Bayramı vesilesiyle birbirlerini tebrik etti, Irak-İran halklarına ve tüm İslam alemine Allah'tan bereket ve istikrar diledi." denildi.

Açıklamada, "İki taraf ikili ilişkileri ele aldı ve iki komşu halkın ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki durumun ele alındığı görüşmede ayrıca gerilimleri azaltmak, diyalog ve sükuneti sağlamak, bölgede ve dünyada istikrarı pekiştirmeye katkıda bulunmak için bölgesel ve uluslararası koordinasyon ve iş birliğinin devam etmesinin gerekliliği vurgulandı.