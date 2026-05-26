Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye Özgür Özel başvurusu

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in CHP Grup Başkanlığının geçersiz sayılması için TBMM'ye başvuru yaptı

4 saat önce

"Mutlak butlan" kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in Grup Başkanlığı görevinin iptali için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yazılı başvuruda bulundu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 36. Hukuk Dairesinin kararı uyarınca, kurultay delegelerinin oylarının geçersiz sayılmasıyla Özgür Özel ve Parti Meclisi (PM) üyeleri görevlerinden uzaklaştırıldı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin PM üyeleri, partiyi yeni bir kurultaya götürmek üzere geçici olarak yönetim koltuğuna iade edilmişti.

Kararda dikkat çeken bir diğer bölüm ise ihtiyati tedbir kararları olmuştu. Ankara'daki çeşitli asliye hukuk mahkemelerinde açılan ve birleştirilen davalarda davacıların tedbir taleplerinin kabul edildiği belirtilerek, 4-5 Kasım 2023 kurultayıyla göreve gelen Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildiği kaydedilmişti.

Mahkeme ayrıca, karar kesinleşinceye kadar kurultay öncesi görev yapan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevi üstlenmelerine ve göreve iadelerine hükmetmişti.