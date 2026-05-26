İran, bloke edilen mali varlıklarının iadesini talep ediyor

1 saat önce

İran Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf’ın Katar’a gerçekleştirdiği ziyaretin, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik mekanizmaların ele alınmasına odaklandığı bildirildi.

El-Arabiya kanalına konuşan bazı kaynaklar, İran Meclis Başkanı ve Başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf’ın Katar’a gerçekleştirdiği ziyaretin, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik mekanizmaların ele alınmasına odaklandığını iddia etti.

Söz konusu kaynakların aktardığı bilgilere göre Tahran, dondurulmuş olan yaklaşık 24 milyar dolarının serbest bırakılmasını talep ediyor. İran tarafı, Washington ile imzalanması beklenen mutabakat zaptının duyurulmasıyla eş zamanlı olarak, bu miktarın yarısının kendisine teslim edilmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor.

Aynı kaynaklar, yürütülen mali ve diplomatik düzenlemeler çerçevesinde İran tarafının, bloke edilen fonların ikinci yarısının ise 60 günü geçmeyen bir süre zarfında transfer edilmesini sağlamaya çalıştığını bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre İranlı başmüzakereci Doha'da Katarlı yetkililerle gerçekleştirdiği istişarelerin ardından Tahran'a döndü. Fars Haber Ajansı da heyetin dönüşünü doğrulayarak, Tahran ile Doha arasındaki görüşmelerin ana gündem maddesini İran'ın dondurulan mali varlıklarının iadesi konusunun oluşturduğunu kaydetti.

Konuya yakın İranlı bir kaynak, Kalibaf'ın Katar ziyaretinin ardından ABD ile yürütülen müzakerelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. Tesnim Haber Ajansı ise bu ziyaretin temel amacının, İran'ın yurt dışında bloke edilen fonlarına ilişkin bir anlaşmaya varmak olduğunu aktardı.

Farklı tahminler İran'ın dondurulmuş mali varlıklarının 100 milyar doların üzerinde olduğunu gösterse de şu ana kadar üzerinde uzlaşılmış kesin ve resmi bir rakam bulunmuyor.

Öte yandan Euronews internet sitesinin aktardığına göre ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen bir oturumda Washington’ın, İran içinde kasıtlı olarak bir "dolar kıtlığı" yaratma politikası izlediğini itiraf etmişti.

Bakan, bu politikanın amacının ekonomik istikrarsızlık oluşturmak ve iç huzursuzlukları tetiklemek olduğunu dile getirmişti.