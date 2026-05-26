İran: 25 gemi bizimle koordineli olarak Hürmüz'den geçti

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, son 24 saat içerisinde 25 farklı geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, boğazdan geçen gemilerin petrol tankerleri, konteyner gemileri ve ticari gemilerden oluştuğu belirtildi.

Söz konusu gemilerin geçişinin, kendi kuvvetleriyle gerekli koordinasyonun sağlanması ve izinlerin alınmasının ardından gerçekleştiği, gemilere gerekli güvenlik desteğinin de sağlandığı ifade edildi.

Açıklamanın bir diğer bölümünde ise Devrim Muhafızları'nın Hürmüz Boğazı'nı yoğun ve sıkı bir şekilde izleyip kontrol altında tuttuğu vurgulanırken, bölgeye yönelik her türlü tecavüz veya müdahalenin, oldukça sert ve ölümcül bir yanıtla karşılanacağı uyarısı yapıldı.

Öte yandan İran Meclis Başkanı Danışmanı Emir İbrahim Resuli, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Amerikalılar sergiledikleri tutumlardan geri adım attı." ifadesini kullandı.

Resuli, tüm cephelerde ateşkesin ilan edilmesi ve güven artırıcı adımların atılması da dahil olmak üzere, sürecin birkaç aşamalı olarak yürütülmesi gerektiğine işaret etti.