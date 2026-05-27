Bakan Sadık: KDP ve KYB bayram sonrası masaya oturacak

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Evkaf ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık, Kurban Bayramı’nın ardından KDP ve KYB arasındaki buzları eritecek kritik görüşmelerin sinyalini verirken, Başbakan Mesrur Barzani’nin son Bağdat ziyaretinin anayasal hakların kazanımı noktasında büyük bir başarıyla sonuçlandığını vurguladı.

Piştiwan Sadık, bugün (27 Mayıs 2026 Çarşamba) düzenlediği basın toplantısında önemli siyasi ve idari konulara değinerek, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) yeni bir müzakere dönemi için hazırlık yaptığını belirtti.

"Başkan Barzani'nin mesajının eyleme dökülmesi gerekiyor.” diyen Piştiwan Sadık, “Biz KDP olarak, bu mesaj doğrultusunda pratik adımlar atmak ve bunu uygulamak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık." dedi.

Bakan Sadık ayrıca, Kurban Bayramı'nın ardından siyasi partiler arasında, özellikle de KDP ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasında toplantıların yapılması için ciddi adımların atılacağını dile getirdi.

KYB ve diğer siyasi partilerle ilişkilerinin kesintisiz sürdüğünü vurgulayan Evkaf Bakanı, "Bazı küçük sorunlar var ancak genel çıkarlar doğrultusunda bunları çözmek için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının bir diğer bölümünde, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani'nin Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarına değinen Bakan Sadık, "Arap ve Irak kamuoyundaki değerlendirmelere göre bu ziyaret oldukça başarılı geçmiştir." şeklinde konuştu.

Söz konusu ziyarette, anayasal konular ve Kürdistan Bölgesi'ni ilgilendiren maddeler üzerinde verimli görüşmelerin yapıldığını belirten Sadık, bu konular arasında ortaklık, uzlaşı, denge, bölge bütçesi, 140. Madde ve Peşmerge meselesinin yer aldığını kaydetti.

Bakan, Irak'taki yeni hükümetin, kurulmasını sağlayan bu anlaşmalara sadık kalmasını ümit ettiklerini ifade etti.

Piştiwan Sadık ayrıca, Kürdistan Parlamentosunun yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.