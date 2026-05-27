İsrail, Hamas askeri kanat komutanının öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu ve Şabak tarafından 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılan ortak açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki askeri kanat sorumlusu Muhammed Avde'nin hedef alınarak öldürüldüğü duyuruldu.

Açıklamaya göre Avde, askeri kanat komutanlığı görevini henüz iki hafta önce devralmıştı. Operasyon, Gazze kentinde sığınak olarak kullanılan birkaç binaya düzenlenen saldırıyla gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, operasyonun aylarca süren titiz bir istihbari takibin ardından yapıldığını belirtti. Aynı zamanda, sığınağın bitişiğindeki bir dairenin de hedef alındığı, bu dairede 7 Ekim saldırılarına katılan ve Avde'nin yakın yardımcıları listesinde yer alan bir ismin bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu komutanın daha önce hareketin istihbarat sorumlusu olduğu, 7 Ekim saldırısının planlarının yapılması ve hedeflerinin koordine edilmesi görevini üstlendiği" aktarıldı.

İsrail, Avde'yi İsrail güçlerine karşı savaşı yöneten askeri kanadın son üst düzey liderlerinden biri olarak değerlendiriyor.

İsrail ordusu, Muhammed Avde'nin öldürülmesinin, Hamas'ın askeri güçlerini yeniden inşa etme çabalarına büyük bir darbe olduğunu ileri sürdü.