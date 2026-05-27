Marco Rubio: Hürmüz Boğazı'nı ne olursa olsun açacağız

1 saat önce

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son dönemde yaşanan askeri gerilimlere ve ABD'nin pazartesi günü İran içindeki bazı mevzileri hedef alan saldırılarına atıfta bulunarak, "Hürmüz Boğazı'nı ne olursa olsun açacağız." dedi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Rubio, "Boğazlar açık olmak zorunda, ne olursa olsun açılacak ve açık kalmaya devam etmelidir." ifadelerini kullandı.

İran ile bir anlaşma zeminine dayalı müzakerelerin halen devam ettiğini kaydeden ABD Dışişleri Bakanı, "Bu süreç belki birkaç gün daha sürebilir." şeklinde konuştu.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin Truth Social sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran ile yapılacak anlaşma ya büyük kazanımları olan, anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak. Bu durum, başarısız Obama yönetiminin müzakere ettiği ve İran'ın nükleer silaha sahip olması için doğrudan ve açık bir yol açan JCPOA (Nükleer Anlaşma) felaketinin tamamen aksine bir süreç olacaktır. Hayır, ben öyle bir anlaşma yapmayacağım!"

Şu an yürütülen bu müzakereler, bölgenin İran, İsrail ve ABD arasında 39 gündür süren savaş nedeniyle büyük bir krizle sarsıldığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Bu nedenle savaşı durdurmak ve kapsamlı bir anlaşmaya varmak için diplomatik çabalar yoğunlaşmış durumda. Diğer yandan ekonomik krizle boğuşan İran, olası bir anlaşma karşılığında yurt dışında bloke edilen milyarlarca dolarlık varlığının serbest bırakılmasını sağlamaya çalışıyor.