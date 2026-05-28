Irak, Kuveyt’e yönelik füze ve İHA saldırılarını kınadı

Irak Hükümeti, Kuveyt’e yönelik gerçekleştirilen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını kınadı. Bağdat’ın bu hamlesi, Kuveyt’in "İran saldırısına maruz kaldığını" açıklamasından ve bu durumu egemenlik ihlali olarak nitelendirmesinden hemen sonra geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından 29 Mayıs 2026 Cuma günü yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat, Kuveyt'e yönelik saldırıları kınamakta ve bölge ülkelerinin güvenliği ile istikrarını tehdit eden tüm eylemleri reddettiğini yinelemektedir." ifadesi yer aldı.

Bakanlık, bölge güvenliğini güçlendirmek ve gerilimi düşürmek adına taraflara itidal çağrısında bulunarak, krizlerin çözümü için diyalog ve diplomatik yollara başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

Irak Dışişleri Bakanlığı açıklamasında doğrudan İran’ın adını zikretmekten kaçınsa da bu duruş, Kuveyt Dışişleri Bakanlığının saldırıyı kınamasının ardından geldi.

Kuveyt, topraklarına yönelik füze ve İHA’larla gerçekleştirilen bu eylemi "İran’ın saldırganlığı" olarak tanımlamış, siviller ile kritik altyapı tesislerine yönelik doğrudan bir tehdit olarak değerlendirmişti.

Öte yandan Kuveyt ordusu, 28 Mayıs Perşembe günü yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kent semalarında birkaç füze ve İHA saldırısını başarıyla püskürttüğünü duyurmuştu.

Edinilen bilgilere göre İran, ABD’nin daha önce Güney İran’daki bazı mevzilerini hedef almasına misilleme olarak Kuveyt’teki bir ABD askeri üssünü hedef aldı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’a ait 5 İHA’yı düşürdüklerini ve bir diğer İHA’nın havalanmasını engellediklerini açıkladı.

CENTCOM, bu olayın hemen ardından İran'ın Kuveyt'e doğru bir balistik füze fırlattığını belirterek, Washington'ın bu adımı "ateşkes ihlali" olarak kabul ettiğini bildirdi.

Bölgedeki bu tehlikeli tırmanış, İran medyasının Hürmüz Boğazı’ndaki Larak Adası’nın güneyinde bazı İran teknelerinin hedef alındığını ve saldırıda ölenlerin olduğunu duyurmasının ardından yaşandı.