Irak İslami Direnişi'nden Bağdat'a rest: Silah bırakmayı reddettiler

Irak İslami Direniş Hareketi, ülkedeki "işgal süreci" devam ettiği müddetçe hiçbir şekilde silah bırakmayacaklarını ve silahlarını hükümete teslim etmeyeceklerini resmi olarak ilan etti.

Hareketin temsilcisi olarak tanınan "Saraya Evliya el-Dem" grubunun sözcüsü Ebu Mehdi el-Caferi yaptığı açıklamada, silah bırakma konusunun şu an için tartışmaya kapalı olduğunu vurguladı.

Caferi, "Irak üzerindeki zulüm ve işgal tamamen sona ermeden, silahların bırakılması veya devredilmesi söz konusu bile olamaz." ifadelerini kullandı.

Kendilerine silah bırakma çağrısı yapan siyasi çevrelere sert eleştiriler yönelten Saraya Evliya el-Dem Sözcüsü, "Savaş zamanında İslami Direniş’i 'kahraman' olarak adlandıranlar, barış döneminde ise Irak'ı tehlikelerden koruyan bu insanları hemen unutuyorlar." şeklinde konuştu.

Bu sert çıkış, Irak siyasetinde silahlı grupların tasfiyesi ve "silahın yalnızca devlet tekelinde bulunması" konusundaki sıcak tartışmaların yaşandığı bir döneme denk geldi.

Sadr Hareketi'ne bağlı "Seraya es-Selam" grubu Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığının çatısı altına girmeye hazır olduğunu açıklamışken, "Nuceba Hareketi" ve "Ketaib Seyyidü-Şüheda" gibi diğer güçlü gruplar, tıpkı Saraya Evliya el-Dem gibi silahlarını devlete teslim etme konusunda en sert ve uzlaşmaz tavrı sergilemeye devam ediyor.