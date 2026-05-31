Binyamin Netanyahu: Yüzlerce Hizbullah mensubunu öldürdük

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güney Lübnan’daki tarihi Şakif Kalesi’ni (Beaufort) kontrol altına aldıklarını açıklayarak, geçen ay yaklaşık 700 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

Binyamin Netanyahu, 31 Mayıs 2026 Pazar günü gerçekleştirdiği konuşmada, Güney Lübnan'da stratejik öneme sahip Şakif Kalesi'ni kontrol altına aldıklarını belirterek, bu gelişmeyi İsrail'in askeri operasyonlarında "köklü ve radikal bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, İsrail ordusunun geçtiğimiz ay Lübnan Hizbullahı’na mensup yaklaşık 700 savaşçıyı etkisiz hale getirdiğini vurguladı.

Geçtiğimiz mart ayından bu yana tırmanan savaşın başlangıcından beri toplam 8 bin Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü iddia eden Netanyahu, yürütülen kararlı askeri operasyonların çok önemli sonuçlar verdiğini ifade etti.

Netanyahu’nun bu açıklamaları, Lübnan cephesindeki askeri gerilimin tırmandığı ve İsrail ordusunun Güney Lübnan’ın birçok bölgesindeki operasyonlarının aralıksız sürdüğü bir dönemde geldi.

Öte yandan Lübnan Hizbullahı da bugün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’e yönelik düzenlediği misilleme operasyonlarını duyurdu.

Açıklamada, "Lübnan'ı ve halkını korumak amacıyla, İsrail'in ateşkes ihlallerine ve Güney Lübnan köylerini hedef alarak sivillerin ölümüne ve yaralanmasına yol açan saldırılarına yanıt olarak, direniş savaşçıları Beyyaza kasabasındaki İsrail askeri araç ve askerlerinin toplandığı noktayı füzelerle hedef almıştır." denildi.

Hizbullah açıklamasının devamında, bu sabah saat 08:40’ta Şlomi kasabasındaki bir askeri helikopter pistinde konuşlanan İsrail askerlerinin insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu, ayrıca Nahariya kasabasındaki İsrail ordusuna ait askeri bir altyapı tesisinin de füzelerle bombardımana tutulduğunu kaydetti.