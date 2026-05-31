"Irak'taki silahlı gruplar, bakanlık alabilmek için silah bırakmaya hazır"

6 saat önce

Şii Koordinasyon Çerçevesi’nden üst düzey bir kaynak, ABD’nin öne sürdüğü şartlar nedeniyle Başbakan Ali Zeydi kabinesindeki dört bakanlık için yapılacak oylamanın ertelendiğini açıkladı.

Bugün, Kurdistan24’e konuşan Şii Koordinasyon Çerçevesi’nden bir kaynak, Parlamentoda oylaması ertelenen dört bakanlıktan ikisinin silahlı gruplara tahsis edilen kontenjanlar olduğunu belirtti.

Kaynağın aktardığı bilgilere göre ertelemenin arkasında, ABD’nin bu silahlı grupların hükümette yer almasına ve bakanlık makamı üstlenmesine karşı çıkması yatıyor. Washington yönetimi, söz konusu grupların tamamen silah bırakmadığı sürece kabineye dahil edilmemeleri yönünde kesin bir tavır sergiliyor.

Aynı kaynak, gelişmelerin ardından bu grupların kabinede bakanlık görevi alabilmek adına silahlarını hükümete teslim etmeye ve resmi olarak Haşdi Şabi çatısı altına girmeye karar verdiklerini açıkladı.

Söz konusu yapıların silahlarını tamamen teslim etmeyi kabul ettiğini ancak bunun uygulanma yöntemi üzerinde henüz tam bir uzlaşıya varılamadığını belirten kaynak, grupların doğrudan Haşdi Şabi bünyesine dahil olmak istediğini ve bu meselenin önümüzdeki birkaç gün içinde netleşeceğini sözlerine ekledi.

Ali Zeydi, yeni Irak Hükümetini kurmak üzere Nisan 2026'nın sonlarında görevlendirilmişti. Ardından Irak Parlamentosu, kabinesindeki bakanların bir kısmına güvenoyu vermiş, ancak siyasi taraflar arasındaki paylaşımlar ve bazı dış faktörler nedeniyle kalan bakanlıkların oylaması belirsiz bir tarihe ertelenmişti.

Hükümetin eksiksiz şekilde kurulmasının önündeki en büyük engellerden birini, askeri güce sahip yapıların siyasi süreçteki rolü oluşturuyor.

ABD ve bazı müttefik ülkeler, bu gruplara üst düzey bakanlıklar verilmesi konusundaki endişelerini daha önce de açıkça dile getirmiş, bu durum yeni Başbakan üzerinde söz konusu taraflara "silah bırakma şartı" koşması yönünde büyük bir baskı oluşturmuştu.