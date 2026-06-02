Devrim Muhafızları: Medya füzeler kadar güçlü bir silahtır

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Muhammed Hüseyin Muhibbi, düşmanın operasyonlara yeniden başlaması halinde her türlü senaryoya karşı koymak üzere askeri güçlerinin tam bir teyakkuz halinde olduğunu duyurdu.

Muhammed Hüseyin Muhibbi, 2 Haziran 2026 Salı günü yaptığı açıklamada, medyanın üstlendiği stratejik role dikkat çekerek, "Medya yan bir araç değil, askeri gücün içinde yer alan güçlü ve etkili bir silahtır, önemi füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş değerdir." dedi.

Askeri operasyonların bir parçası olarak medya anlatısının önemine değinen Muhibbi, füzelerin fırlatılmasıyla eş zamanlı olarak hızlı bir medya takibinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Sözcü, bu süreçte ilk etapta temel bilgilerin hızla aktarılması, ardından daha ayrıntılı ve kapsamlı bir anlatıyla sürecin tamamlanması gerektiği yöntemini savundu.

Devrim Muhafızları Sözcüsü, İran'ın askeri kapasitesinin gerilediği veya deniz kuvvetlerinin darbe aldığı yönündeki ABD merkezli iddia ve söylentileri kesin bir dille reddederken, ABD'nin tüm baskılarına rağmen İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki tam kontrolünü korumayı başardığını yineledi.

Muhibbi, çatışmalara ara verilen dönemin, askeri kapasiteyi daha da geliştirmek ve kayıpları telafi etmek için iyi bir fırsat olarak değerlendirildiğini belirtti.

Saha tecrübeleri ve doğrudan çatışmalar sayesinde düşmanın askeri kapasitesi ile savunma, saldırı ve savaş hilelerine yönelik stratejik anlayışlarının derinleştiğini ifade eden Sözcü Muhibbi, bu durumun İran'ın askeri yeteneklerinin gelişmesini sağladığını ve Devrim Muhafızları'nı her an, farklı yöntemlerle yeni bir çatışmaya hazır hale getirdiğini sözlerine ekledi.