İran'dan Kuveyt ve Bahreyn’e net uyarı

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İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun Hürmüz Boğazı ve Keşm Adası'nda bir petrol tankeri ile bir iletişim kulesine düzenlediği saldırıları sert bir dille kınadı. Tahran yönetimi, egemenliğini korumak ve saldırılara karşılık vermek için tüm imkanlarını kullanma hakkına sahip olduğunu ilan etti.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (3 Haziran 2026 Çarşamba) yayınlanan resmi bildiride, ABD ordusunun, bu sabahın ilk saatlerinde bölgedeki iki ülkenin topraklarını kullanarak İran’a ait bir petrol tankeri ile Keşm Adası'ndaki bir iletişim kulesine gerçekleştirdiği saldırılar şiddetle kınandı.

Yayınlanan bildiride, ABD’nin bu saldırgan eyleminin sadece 8 Nisan’da varılan ateşkes mutabakatının bir ihlali olmadığı, aynı zamanda uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın kuvvet kullanımını yasaklayan 2. maddesinin 4. fıkrasının açık bir fahiş ihlali olduğu vurgulandı.

Kuveyt ve Bahreyn hükümetlerine net bir uyarıda bulunan İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a saldırmak için bölge ülkelerinin topraklarını, karasularını ve hava sahasını kullanmasına izin verilmesinin, bu ülkeleri "saldırının bir ortağı" haline getireceğini ve doğacak sorumluluğun onlara ait olacağını belirtti.

Tahran yönetimi ayrıca, BM Genel Kurulu’nun 3314 sayılı kararı uyarınca, İran’a yönelik askeri bir saldırıya sağlanan her türlü iş birliğinin doğrudan bir "saldırganlık eylemi" olarak kabul edileceğini hatırlattı.

Bildiride, İran'ın ulusal egemenliğini korumak adına saldırıların kaynağını vurmak için tüm kapasitesini kullanacağı ve ortaya çıkacak her türlü sonucun sorumluluğunun ABD ile ona yardım eden taraflara ait olacağı kararlılıkla ifade edildi.

Bu bildiriyle eş zamanlı olarak bir açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD saldırılarına yanıt olarak, Bahreyn'de konuşlu bulunan ABD 5. Filo Üssü’nü füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.