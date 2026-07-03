Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen resmi devlet törenine katılmak üzere gittiği Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Saadabad Sarayında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yılmaz, Türkiye'nin komşu İran halkının acısını yürekten paylaştığını belirtti.

Yılmaz, "Türkiye olarak, bölgemizde barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ankara-Tahran hattındaki ikili ilişkilere de değinen Yılmaz, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda iş birliğini daha da geliştirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cevdet Yılmaz, kabullerinden dolayı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’a teşekkür ederek, hayatını kaybeden İranlı yetkililer için taziye dileklerini yineledi.