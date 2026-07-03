Irak ve Türkiye, petrol boru hattı anlaşmasını yeni bir aşamaya taşıyor

47 dakika önce

Irak ile Kürdistan Bölgesi’nden temsilcilerin bulduğu üst düzey bir heyet, Ankara’da Türk mevkidaşlarıyla bir araya gelerek, petrol ihracatının yeniden başlatılması ve Irak-Türkiye arasındaki boru hattının geleceğini masaya yatırdı.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak Dışişleri ve Petrol Bakanlıkları ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı temsilcilerinden oluşan üst düzey heyet, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

İki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde petrol ihracatının sürekliliğini garanti altına alacak yolların tartışıldığı görüşmede, teknik ve hukuki istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kalınırken, önümüzdeki süreçte Kürdistan Bölgesi petrolü de dahil olmak üzere Irak petrolünün kesintisiz ihracatını güvence altına alacak geçici bir uygulama protokolü imzalaması bekleniyor.

Söz konusu protokolün, mevcut anlaşmanın sona ermesinden itibaren en fazla bir yıl içinde taraflar arasında yeni bir uzun vadeli anlaşmanın imzalanmasına zemin hazırlayacak geçici bir adım olması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Amanc Rahim, Türkiye ve Irak hükümetlerinin, Kürdistan Bölgesi’ndeki sahalar da dahil olmak üzere Irak petrolünün Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edilmesini güvence altına alacak geçici bir protokol imzalanması konusunda anlaştıklarını doğruladı.

Amanc Rahim, bu geçici protokolün, Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına yönelik yeni ve uzun vadeli bir anlaşma hazırlanıp imzalanana kadar yürürlükte kalacağını ifade etti.

Rahim, Irak ile Türkiye arasındaki mevcut 15 yıllık petrol anlaşmasının 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle, yeni uzun vadeli anlaşmanın bir yıl içinde tamamlanmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Irak Petrol ve Dışişleri Bakanlıkları ile Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinden oluşan heyet, çarşamba ve perşembe günleri Ankara’da Türk tarafıyla Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının geleceği ve enerji sektöründeki ortaklığı ele alan bir dizi kritik temas gerçekleştirmişti.