Irak Parlamentosu hava savunma finansmanını görüşecek

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Irak Parlamentosu, aralarında "Hava Savunma Sistemlerinin Güçlendirilmesi İçin Finansman Sağlanması Kanun Teklifi"nin bulunduğu dört önemli yasa tasarısının birinci okumasını yapacak.

Irak Parlamentosu, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 13.00’te yeni yasama döneminin ilk oturumunu gerçekleştirecek. Oturumun resmi gündemi, birinci okuması yapılması planlanan dört önemli yasa teklifi ve konudan oluşuyor.

Açıklanan Parlamento gündemine göre oturumda ele alınacak maddeler şu şekilde:

Bilişim (Siber) Suçları Kanun Teklifi: Güvenlik ve Savunma Komisyonu ile Hukuk Komisyonu tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 32 maddeden oluşan bu yasa teklifinin birinci okuması gerçekleştirilecek.

Küçüklerin Gözetimi Kanununda Değişiklik: Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanan, 1980 tarihli ve 78 sayılı "Küçüklerin Gözetimi Kanunu"nda birinci değişiklik öngören 26 maddelik teklifin birinci okuması yapılacak.

Avukatlık Kanununda Değişiklik: Hukuk Komisyonu tarafından sunulan, 1965 tarihli ve 173 sayılı "Avukatlık Kanunu"nda değişiklik öngören 27 maddelik yasa teklifinin birinci okuması tamamlanacak.

Hava Savunma Finansman Kanun Teklifi: Güvenlik ve Savunma Komisyonu tarafından hazırlanan ve 8 maddeden oluşan "Irak Hava Savunma Sistemlerinin Güçlendirilmesi İçin Finansman Sağlanması Kanun Teklifi"nin birinci okuması icra edilecek.

Yeni yasama döneminin bu ilk oturumunda, özellikle Irak hava sahasının korunması ile dijital ve hukuki alanların yeniden düzenlenmesi gibi kritik konular masaya yatırılmış olacak.