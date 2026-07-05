Enerji piyasasında yeni dönem: OPEC+ petrol üretimini artırıyor

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OPEC+ ittifakı üyesi ülkeler, gerçekleştirdikleri toplantıda ağustos ayından itibaren günlük petrol üretimini 188 bin varil artırma kararı aldı.

Dün (5 Temmuz 2026 Pazar) bir araya gelen yedi OPEC+ üyesi, önümüzdeki ağustos ayından itibaren günlük üretim hacmini 188 bin varil artırma kararı aldı. Bu karar, üye ülkelerin halihazırda kendilerine tanınan resmi üretim kotalarının altında üretim gerçekleştirdiği bir dönemde geldi.

28 Şubat'ta ABD ile İran İslam Cumhuriyeti arasında patlak veren savaş, bölgedeki enerji sektörüne büyük zarar verdi. Saldırılar İran’ın petrol altyapısının felç olmasına yol açarken; Tahran yönetimi de insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle Körfez ülkelerindeki petrol tesislerini hedef aldı. Bu karşılıklı saldırılar, bölgenin genel petrol üretim kapasitesinde ciddi bir düşüşe neden oldu.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı’nın trafiğe kapanması petrol ihracatında büyük bir krize yol açtı. Bölgedeki depolama tesislerinin tam kapasiteye ulaşması nedeniyle ülkeler, bir süreliğine petrol sahalarındaki üretimi durdurmak zorunda kaldı. Boğaz her ne kadar şu an ulaşıma açılmış olsa da ihracat seviyeleri henüz kriz öncesi rakamlara ulaşabilmiş değil.

Konuyla ilgili görüş bildiren İsviçre merkezli yatırım bankası UBS analistleri, piyasaların dengelenmesinin zaman alacağına ve bu kararın etkilerinin ağustos ayından sonra belirginleşeceğine dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz haziran ayına ilişkin petrol ihracat rakamlarına göre Suudi Arabistan, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran ve Kuveyt toplamda küresel piyasalara yalnızca 9 milyon varil petrol arz edebildi. Geçen yılın aynı döneminde bu ülkelerin toplam ihracat hacmi 16 milyon varilin üzerindeydi.

Körfez ülkeleri, savaşın yol açtığı mali kayıpları telafi etmek amacıyla üretim seviyelerini yeniden yükseltmeye odaklanmış durumda. Bu bağlamda Irak, günlük üretimini 5 milyon varile çıkarmayı öngören stratejik bir plan hazırlayarak ittifaktan resmi olarak üretim kotasının artırılmasını talep etti.

Üye ülkeler, aralarındaki iş birliğini geliştirme konusundaki kararlılıklarını vurgularken; petrol üretim süreçlerini yeniden gözden geçirmek üzere 2 Ağustos’ta tekrar bir araya gelme kararı aldı.