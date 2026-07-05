Beyaz Saray’dan Trump’ın Ankara temaslarına ilişkin açıklama: Zelenskiy ve Şaraa ile görüşecek

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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa ile ikili görüşmeler gerçekleştireceği bildirildi.

Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, ABD’nin NATO nezdindeki Büyükelçisi Matt Whitaker ile birlikte düzenlediği telekonferansta Başkan Trump’ın Türkiye ziyareti ve NATO Zirvesi programına ilişkin detayları paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre Başkan Trump, çarşamba günü zirve programının tamamlanmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa ile bir araya gelecek. NATO Büyükelçisi Whitaker, zirvenin ittifakın savunma harcamaları ve yük paylaşımı açısından "kritik bir eşik" olduğunu vurgularken, ikili temasların stratejik önemine dikkat çekti.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan programa göre Başkan Trump’ın Ankara temasları şu şekilde planlandı:

Salı: Ankara’ya ulaşacak olan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Ardından NATO liderler yemeğine katılacak.

Çarşamba: NATO liderler oturumu ve aile fotoğrafı çekimine katılacak olan Trump, öğleden sonra Zelenskiy ve Şaraa ile diplomatik görüşmelerini gerçekleştirecek.

Kapanış: Temaslarının ardından bir basın toplantısı düzenleyecek olan Trump, aynı akşam Washington’a hareket edecek.

ABD’li üst düzey yetkililerin aktardığı bilgilere göre Trump-Zelenskiy görüşmesinin gündem maddesini Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimler oluşturacak.

Ayrıca, Ankara’daki temaslar sırasında ABD savunma sanayisine yönelik milyarlarca dolarlık yeni iş birliği ve üretim anlaşmalarının kamuoyuna duyurulması bekleniyor.