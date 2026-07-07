İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Necef'te: Irak Başbakanı ile bir araya geldi

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, İran'ın lideri Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmak üzere Necef'e ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ikili ilişkileri ve bölgesel istikrarın tesisi için atılacak adımları ele aldı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre 7 Temmuz 2026 Salı günü gerçekleşen görüşme, İran’ın dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreni kapsamında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın, beraberindeki heyetle Necef kentine ulaştığı bildirildi.

Ali Zeydi, Hamaney’in vefatı nedeniyle İran Hükümeti ve halkına derin taziyelerini yineledi. Bağdat’ın Tahran ile olan köklü ve stratejik ilişkilerine dikkat çeken Zeydi, bu ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesi yönündeki kararlılıklarını vurguladı.

Bölgenin içinden geçtiği kritik sürece de değinen Zeydi, bölgesel değişimlerin hassasiyetle takip edilmesi gerektiğini, çatışmaların sonlandırılması ve istikrarın kalıcı hale getirilmesi için bölgesel ve uluslararası düzeyde koordinasyonun hayati önem taşıdığını ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise Irak Hükümeti ve halkının bu süreçteki tutumu nedeniyle Tahran’ın takdirlerini sundu. Özellikle tarihi ve dini şehirlerde düzenlenen törenler için Irak makamlarının sağladığı geniş çaplı kolaylıklardan dolayı teşekkürlerini iletti.