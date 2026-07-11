Çankaya Belediyesine yönelik soruşturma: 36 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de aralarında bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Soruşturma kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu, toplam 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yargı makamları ayrıca şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapılması, suç unsuru taşıyan dijital materyal ve belgelere el konulması talimatını verdi.

Düzenlenen operasyonlar neticesinde haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 27’si yakalanarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlıların, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer 9 şüphenin yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.