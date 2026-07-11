Trump: İran’ı hedef alabilecek 1000 füze fırlatılmaya hazır

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ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın kendisine yönelik olası bir suikast girişimine karşı askeri hazırlıkların tamamlandığını belirterek, 1000 füzenin fırlatılmaya hazır bekletildiğini duyurdu.

Bugün (11 Temmuz 2026 Cumartesi) kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "İran’ın bana yönelik herhangi bir suikast girişiminde bulunması halinde, İran’a doğru fırlatılmaya hazır 1000 füze var." ifadelerini kullandı.

Olası bir saldırı durumunda binlerce ek füzenin de derhal devreye girmesi için gerekli talimatların önceden verildiğini vurgulayan Trump, ABD ordusunun bu emirleri uygulamaya hazır olduğunu belirtti. Trump, söz konusu talimatların bir yıl boyunca geçerli kalacağını ve uzatılabileceğini kaydetti.

Açıklamasında, alınan bu kararların kendisine yönelik tehditlere karşılık verme ve ulusal güvenlik stratejisi kapsamında olduğunu ifade eden Trump, askeri kapasitenin en üst seviyede teyakkuzda olduğunu sözlerine ekledi.