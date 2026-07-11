Sözcüsü Bekayi: Silahlı Kuvvetlerimiz düşmanın her hareketini izliyor

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin sınır hatlarında ve stratejik noktalarında teyakkuzda olduğunu belirterek, "Vatan savunucuları düşmanın tüm hareketlerini yakından ve dikkatle izlemektedir." dedi.

Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sıcak yaz günlerinde, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin cesur vatan savunucuları kıyılarda, adalarda, sınır boylarında ve hassas noktalarda gözlerini kırpmadan, büyük bir uyanıklıkla düşmanın her hareketini takip etmektedir. Onlar, sevgili İranımızın güvenlik ve istikrarının muhafızlarıdır."

Açıklamasının devamında ordunun fedakarlığına dikkat çeken Bekayi, "Bu toprakları korumak adına büyük bir sorumluluk üstlenen tüm savaşçılarımıza ve fedakar güçlerimize selam olsun. İran halkı, sizlerin samimi çabaları, direnci ve fedakarlığı için minnettardır, güçlü varlığınızla gurur duymaktadır." idedi.

Sözcü Bekayi’nin bu gövde gösterisi niteliğindeki açıklamaları, ülkenin yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, eski lider Ali Hamaney’in cenaze merasiminin tamamlanması vesilesiyle yayımladığı ve "kesin intikam" vurgusu yaptığı mesajın hemen ardından geldi.

Yeni lider Mücteba Hamaney mesajında, eski liderin öldürülmesinden ve ABD ile İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin kanından sorumlu olanlardan intikam almanın "ulusal bir talep" olduğunu ve bunun hiçbir tereddüt gösterilmeden uygulanacağını belirtmişti.

Mücteba Hamaney ayrıca bu sürecin tek bir kişiyle sınırlı kalmayacağını, dünya genelindeki İslam Devrimi yanlıları tarafından yürütüleceğini ileri sürmüştü.

İran'ın yeni lideri, söz konusu saldırıların arkasında olan tüm isimlerin listesine sahip olduklarını iddia ederek, "Asla yataklarında rahat ölemeyecekler" tehdidinde bulundu ve İslam Cumhuriyeti’nin, eski lider dönemindeki genel politika ve çizgiye sadık kalacağını yineledi.

28 Şubat 2026 tarihinde ABD ve İsrail'in Tahran'daki bazı stratejik hedeflere yönelik gerçekleştirdiği ortak hava saldırısında, İran'ın en üst düzey otoritesi olan dini lider Ali Hamaney öldürülmüştü.

Bu kritik gelişme, bir tarafta İran ve bölgesel müttefikleri, diğer tarafta ise ABD ve İsrail arasında patlak veren büyük bir bölgesel savaşın fitilini ateşledi. Bu olayın ardından 9 Mart 2026'da olağanüstü toplanan İran Uzmanlar Meclisi, Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney’i ülkenin üçüncü dini lideri olarak seçmişti.