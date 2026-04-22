وەزارەتی دەرەوەی ئەمریكا هێرشەكانی سەر هەرێمی كوردستان سەركۆنە دەكات

وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، هەڵوێستی فەرمیی وڵاتەکەی لەبارەی فراوانبوونی هێرشە درۆنی و مووشەکییەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان و عێراق بە کوردستان24 راگەیاند.

چوارشەممە 22ی نیسانی 2026، گوتەبێژێکی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا بە کوردستان24ی راگەیاند: "حکوومەتی ئەمریکا بە توندی ئەو سەدان هێرشە سەرکۆنە دەکات کە لە چەند هەفتەی رابردوودا لەلایەن گرووپە چەکدارەکانی سەر بە ئێرانەوە ئەنجام دراون".

گوتەبێژەکەی وەزارەتی دەرەوە ئاشکرای کرد، ئەم هێرشانە نەک تەنها هاووڵاتییان و بەرژەوەندییە بازرگانییەکانی ئەمریکا، بەڵکوو دامەزراوە نیشتمانییەکان و خەڵکی سڤلیشان کردووەتە ئامانج.

باسی لەوەش کرد: "ئەم هێرشانە هاووڵاتییانی ئەمریکی، ناوەندە دیپلۆماسییەکان و بەرژەوەندییە بازرگانییەکانیان کردووەتە ئامانج، هاوکات هێرشکراوەتە سەر دامەزراوە مەدەنییەکان و هاووڵاتییانی سڤیل، لەوانەش لە هەرێمی کوردستان".

هەروەها ئاماژەی بەوەش کردووە، چالاکییە تێکدەرانەکانی ئەو گرووپانە تەنها لە ناوخۆی عێراقدا نەماوەتەوە، بەڵکوو دراوسێکانی عێراقیشی گرتووەتەوە.

لە سەرەتای دەسیپێکی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل دژی ئێران، هێرشە مووشەکی و درۆنییەکان لە لایەن گرووپە چەدارە لە یاسادەرچووەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان دەستی پێکردووە، تاوەکو ئێستا زیاتر لە 600 هێرش بۆسەر هەرێمی کوردستان ئەنجامدراوەم بە هۆیەوە 14 کەس کورژراون و زیاتر لە 90 کەسیش برینداربوون.