جاشوا هاریس کاردار جدید سفارت آمریکا در بغداد شد

اربیل (کوردستان٢٤)- سفارت آمریکا در بغداد از آغازبه‌کار کاردار جدید در آن سفارت، خبر داد.

امروز سه‌شنبه ۲ سپتامبر، سفارت آمریکا در بغداد در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر و اعلام کرد که جاشوا هاریس به عنوان کاردار جدید در آن سفارت آغاز به کار کرده است.

سفارت آمریکا در بغداد، نوشت:« بازگشت هاریس به بغداد مایه خوشحالی است. او مشتاق است که از نزدیک با شرکای عراقی و پرسنل سفارت در بغداد و اربیل همکاری کند. تا شراکت آمریکا و عراق تقویت شود و به اهدافشان برسند.»

پیش از او استیون فاگن، کاردار سفارت امریکا در بغداد بود.

 

