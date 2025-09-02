جاشوا هاریس کاردار جدید سفارت آمریکا در بغداد شد

2025-09-02 22:41

اربیل (کوردستان٢٤)- سفارت آمریکا در بغداد از آغازبه‌کار کاردار جدید در آن سفارت، خبر داد.

امروز سه‌شنبه ۲ سپتامبر، سفارت آمریکا در بغداد در شبکه اجتماعی ایکس پیامی منتشر و اعلام کرد که جاشوا هاریس به عنوان کاردار جدید در آن سفارت آغاز به کار کرده است.

سفارت آمریکا در بغداد، نوشت:« بازگشت هاریس به بغداد مایه خوشحالی است. او مشتاق است که از نزدیک با شرکای عراقی و پرسنل سفارت در بغداد و اربیل همکاری کند. تا شراکت آمریکا و عراق تقویت شود و به اهدافشان برسند.»

پیش از او استیون فاگن، کاردار سفارت امریکا در بغداد بود.

يشرّفنا أن نرحّب بعودة #القائم_بالأعمال جوشوا هاريس إلى العراق! وهو يتطلّع للعمل عن كثب مع الشركاء العراقيين وموظفي السفارة في بغداد وأربيل لتعزيز الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والعراق ودفع الأهداف الأميركية قُدمًا في هذه العلاقة الحيوية. pic.twitter.com/90jSLvdj1A — U.S. Embassy Baghdad (@USEmbBaghdad) September 2, 2025

ب.ن