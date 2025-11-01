فواد حسین: فرهنگِ مرکزگرایی چالشِ اصلی دموکراسی در عراق است
وزیر خارجهی عراق در سخنرانیای در اربیل، فرهنگِ مرکزگرایی را ناشی از ساختارِ قبیلهای و جغرافیایی دانست و آن را چالشِ بزرگی برای دموکراسی و روابطِ دولتِ مرکزی با اقلیم و استانها برشمرد
فواد حسین، وزیر خارجهی عراق، امروز شنبه، ۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۰ آبان ۱۴۰۴)، در سخنرانیای در اربیل، اظهار داشت که عراق با چالشِ بزرگی به نامِ غلبهی فرهنگِ مرکزگرایی مواجه است. به باورِ وی، این فرهنگ که نتیجهی ساختارِ قبیلهای، عشیرهای و جغرافیایی است، مشکلاتی را برای روندِ دموکراسی و روابطِ بینِ دولتِ مرکزی با اقلیم و استانها ایجاد کرده است.
وزیر خارجهی عراق تأکید کرد که دموکراسی در اصل به معنای مشارکت و سهیم بودن است؛ "هنگامی که از مشارکت صحبت میکنید، یعنی مشارکت در تفکر، در برنامهریزی و در اجرا."
وی همچنین اشاره کرد که اگرچه فرهنگِ همکاری وجود دارد، اما برای حفظِ آن به یک چهارچوبِ قانونی نیاز است؛ "ما به قانونی نیاز داریم که فرهنگِ دموکراسی و فرهنگِ گفتوگو را حفظ کرده و آن را به یک واقعیتِ عملی تبدیل کند."
این اظهاراتِ فواد حسین در حالی مطرح میشود که مسئلهی روابطِ بینِ اقلیم کوردستان و دولتِ فدرال در بغداد، و همچنین تقسیمِ اختیارات، یکی از موضوعاتِ اصلیِ صحنهی سیاسیِ عراق است.
همچنین، روز سهشنبه، ۲۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۶ آبان ۱۴۰۴)، بارزانی، در سخنرانیای در پنجمین کنفرانسِ علمیِ بینالمللیِ مربوط به نسلکشیِ ملتِ کورد در شهرِ دهوک، اظهار داشت: "امیدوارم پس از انتخاباتِ آتیِ پارلمانِ عراق، وضعیتِ سالمتر و بهتری پیش آید؛ وضعیتی که قانونِ اساسیِ فعلی، داورِ بینِ اربیل و بغداد و بینِ شهروند و دولت باشد. اگر قانونِ اساسی داور باشد، هیچ مشکلی نخواهیم داشت، اما اگر سلیقهی شخصی تصمیمگیرنده باشد، مشکلاتِ ما ادامه خواهند یافت و بزرگتر نیز خواهند شد."