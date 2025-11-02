فرستادهی ویژهی ایالات متحده در عراق بر لزومِ کنترلِ گروههای مسلح تاکید کرد
مارک ساوایا، فرستادهی جدید ایالات متحده در عراق، خواستارِ یکپارچهسازیِ تمامیِ نیروهای مسلح تحتِ فرمانِ دولتِ مرکزی شد
اولین اظهاراتِ مارک ساوایا، فرستادهی ویژهی ایالات متحده در عراق، بحثهای شدیدی را دربارهی آیندهی امنیت و حاکمیتِ این کشور برانگیخته است.
مارک ساوایا در بیانیهای که منتشر شد، بر لزومِ یکپارچهسازیِ تمامیِ نیروهای مسلح تحتِ فرمانِ دولتِ مرکزی تاکید کرد و گفت: "هیچ جایی برای گروههای مسلح وجود ندارد که خارج از اقتدارِ دولت فعالیت کنند." این اظهارات به وضوح تمایلِ واشنگتن برای بازتعریفِ موازنهی قدرت در عراق را نشان میدهد، به ویژه در زمانی که نگرانیهایی دربارهی تأثیرِ درگیریهای منطقهای، مانندِ اختلافاتِ میانِ ایران و اسرائیل، بر ثباتِ داخلیِ عراق وجود دارد.
ساوایا در بیانیهی خود مجدداً تاکید کرد که مأموریتِ کشورش در عراق عبارت است از "دستیابی به ثبات، حاکمیت و رفاه." وی همچنین خواستارِ "مشارکتی نزدیک" میانِ بغداد و اربیل برای دستیابی به عراقی با "حاکمیتِ کامل، به دور از دخالتهای خارجی، به ویژه از سوی ایران و نیروهای نیابتیاش" شد.
این تحولات همزمان با انتشارِ برخی گزارشهای رسانهای است که حاکی از آن است که برخی گروههای مسلحِ عراقیِ نزدیک به تهران، خود را برای حملاتِ احتمالی علیه اسرائیل آماده میکنند، که این امر وضعیت را پیچیدهتر کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز یکشنبه ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۷ مهر ۱۴۰۴)، مارک ساوایا را به عنوانِ فرستادهی ویژهی کشورش در عراق منصوب کرده است.
ترامپ همچنین از ساوایا تمجید کرده و گفت: "خوشحالم اعلام کنم مارک ساوایا به عنوانِ فرستادهی ویژهی ایالات متحده در عراق کار خواهد کرد. درکِ عمیقِ مارک از روابطِ میانِ عراق و ایالات متحده و روابطِ او در منطقه، به پیشبردِ منافعِ ملتِ ایالات متحده کمک خواهد کرد."