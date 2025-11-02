وزیر خارجه‌ی ترکیه در سفر به بغداد، با همتای عراقی خود دیدار و ضمن امضای توافق‌نامه‌ی مدیریت منابع آب، درباره‌ی خروج پ.ک.ک. از خاک ترکیه و لزوم پایان فعالیت‌های آن در منطقه گفت‌وگو کرد

هاکان فیدان، وزیر خارجه‌ی ترکیه، روز یکشنبه، ۲ نوامبر ۲۰۲۵ (۱۲ آبان ۱۴۰۴)، در سفری رسمی وارد بغداد شد و مورد استقبال فواد حسین، وزیر خارجه‌ی عراق، قرار گرفت.

پس از دیدار دوجانبه، دو وزیر در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافتند و نتایج گفت‌وگوهای خود را تشریح کردند. محور اصلی این مذاکرات شامل پرونده‌ی مدیریت منابع آب، وضعیت پارت کارگران کوردستان (پ.ک.ک.) و همکاری‌های امنیتی و اقتصادی بود.

امضای توافق‌نامه‌ی راهبردی آب

فواد حسین در این کنفرانس خبری، روابط میان عراق و ترکیه را «تاریخی» توصیف کرد و گفت که سفر هاکان فیدان به بغداد با هدف گفت‌وگو درباره‌ی «پرونده‌ی آب» صورت گرفته است که از اهمیتِ مشترکی برای هر دو کشور برخوردار است. او افزود که ۲۶ یادداشت تفاهم در زمینه‌های مختلف میان عراق و ترکیه وجود دارد.

وزیر خارجه‌ی عراق همچنین از امضای «توافق‌نامه‌ای درباره‌ی چگونگی مدیریت آب» با ترکیه خبر داد.

هاکان فیدان نیز به نوبه‌ی خود اظهار داشت که با بغداد درباره‌ی همکاری‌های مشترک در زمینه‌های آب و بازرگانی گفت‌وگو کرده است. او تأکید کرد که «این توافق‌نامه‌ای که امروز با عراق درباره‌ی پرونده‌ی آب امضا می‌کنیم، اولین توافق‌نامه از نوعِ خود است.»

فیدان همچنین به مجموعه‌ای از توافق‌نامه‌ها اشاره کرد که در این سفر امضا می‌شوند و راه را برای بهبودِ زیرساخت‌های آب هموار خواهند کرد.

استقبال از خروج پ.ک.ک. و تأکید بر پایان فعالیت‌های آن

یکی دیگر از موضوعاتِ مورد بحث در کنفرانس خبری مشترک، مسئله‌ی خروجِ نیروهای پارت کارگران کوردستان (پ.ک.ک.) از خاک ترکیه بود.

وزیر خارجه‌ی ترکیه از این اقدامِ پ.ک.ک. استقبال کرد و آن را «تصمیمی مثبت و بسیار مهم» خواند. او در ادامه ابراز امیدواری کرد که این گروه، همانند ترکیه، به فعالیت‌های مسلحانه‌ی خود در عراق نیز پایان دهد.

هاکان فیدان از پ.ک.ک. خواست تا نیروهای خود را از تمامِ مناطقی که در عراق و سوریه کنترل می‌کند، خارج کند و تأکید کرد که «پایان یافتنِ فعالیت‌های پ.ک.ک. در سوریه، عراق و ایران حائز اهمیت است.»

او همچنین درباره‌ی هماهنگی‌های ترکیه با دولت اقلیم کوردستان و دولت عراق در مورد «روندِ صلح» گفت: «هم بغداد و هم اربیل، از نزدیک با ما همکاری می‌کنند.»

فواد حسین، وزیر خارجه‌ی عراق، نیز در این زمینه اظهار داشت که «عراق از گفت‌وگوهای میان ترکیه و پارت کارگران کوردستان (پ.ک.ک.) حمایت می‌کند و امیدوار است که به راه‌حلی رضایت‌بخش برای همه‌ی طرف‌ها دست یابند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پارت کارگران کوردستان (پ.ک.ک.) در اقدامی تاریخی، خروجِ نیروهای خود را از خاک ترکیه اعلام کرده است. این تصمیم پس از کنگره‌ی دوازدهمِ پ.ک.ک. اتخاذ شد که در آن، انحلالِ ساختار سازمانی و پایانِ مبارزه‌ی مسلحانه به تصویب رسید.

حمایت ترکیه از ثبات و توسعه‌ی عراق

وزیر خارجه‌ی ترکیه در بخشِ دیگری از سخنانش، بر حمایتِ کشورش از «ثبات، امنیت و رفاهِ عراق» تأکید کرد. او همچنین اظهار داشت که ترکیه به طور مستقیم با مقاماتِ عراقی برای مقابله با تروریسم همکاری می‌کند.

فیدان به همکاری‌های «سازنده» با عراق در زمینه‌ی انرژی اشاره کرد و گفت که «پروژه‌ی "ترکیه‌ی بدون ترور" امنیت را برای منطقه فراهم خواهد کرد.»