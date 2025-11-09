کمیسیون عالی انتخابات: میزان مشارکت در انتخابات ویژه به ۸۲.۴۲ درصد رسید

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – کمیسیون عالی انتخابات عراق اعلام کرد که میزان مشارکت در رای‌گیری از نیروهای مسلح برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق، ۸۲.۴۲ درصد بوده است.

قاضی عمر احمد، رئیس کمیسیون عالی انتخابات عراق، امروز یکشنبه ۹ نوامبر در یک کنفرانس خبری در بغداد، میزان مشارکت در رای‌گیری از نیروهای مسلح برای انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق را اعلام کرد.

او گفت که روند رای‌گیری امروز در ۴۵۷۱ حوزه انجام شد و افزود:«از ۱,۳۱۳,۰۰۰ رای‌دهنده واجد شرایط، ۱,۲۱۴,۰۰۰ نفر به پای صندوق‌های رای رفتند و رای خود را به صندوق‌ها انداختند.»

قاضی عمر، اظهار داشت که میزان مشارکت ۸۲.۴۲ درصد بوده است و از همه لیست‌ها، نیروها و احزاب شرکت‌کننده، سازمان‌های جامعه مدنی و ناظران روند انتخابات خواست تا مطابق با درخواست‌ها و دستورالعمل‌های کمیسیون عمل کنند.

همچنین از رای‌دهندگان خواست در انتخابات شرکت کنند تا اطمینان حاصل شود که روند سیاسی و قانونی در عراق از طریق رای‌گیری به پیش می‌رود و صلح در آینده تضمین گردد.

او از سازمان ملل متحد به خاطر حمایتی که از کمیسیون عالی انتخابات در برگزاری روند انتخابات ارائه داد، تشکر کرد.

ب.ن