مقتدی صدر میگوید کاهش میزان مشارکت در رایگیری مجازات کردن طرفهای دستاندر کار است
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس جریان صدر، میگوید که کاهش میزان مشارکت در روند رایگیری نشاندهنده عدم رضایت مردم و مجازات طرفهای دستاندر کار است.
مقتدی صدر، رئیس جریان صدر در عراق، امروز سهشنبه ۱۱ نوامبر بیانیهای منتشر کرد و در آن بر ضرورت انجام اصلاحات و نجات عراق تاکید کرد.
صدر به رغم اینکه تشویق به تحریم انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق کرده بود، گفت که با برگزاری انتخابات مخالف نیستند، اما خواستار تاسیس یک حکومت میهنی واقعی هستند که بتواند عراق را نجات دهد.
او تاکید کرد که «کاهش میزان مشارکت در روند رایگیری نشاندهنده عدم رضایت از فروختن عراق و مجازات طرفهایی است که در آن شرکت دارند.»
صدر طرفهایی را مسئول این شرایط دانست که «میخواهند عراق را به نابودی بکشانند.»
در بخش دیگری از بیانیه آمده است که «نباید به مفسدین رحم کرد، زیرا دموکراسی در عراق در اثر خطرات داخلی و خارجی به جنازه تبدیل شده است.»
رئیس جریان صدر تاکید کرد که عراق در دورهای حساس قرار گرفته است و روند سیاسی در آن با موانع و نارضایتیهای بسیاری مواجه است.
ب.ن