زلمای خلیلزاد: انتخابات مجلس نمایندگان عراق آرام و موفقتر از آنچه پیشبینی میشد برگزار شد
اربیل (کوردستان٢٤) – زلمای خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده در عراق و دیپلمات ارشد آمریکایی، امروز چهارشنبه ۱۲ نوامبر از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق در روز سهشنبه، استقبال کرد و آن را «آرام و موفقتر از آنچه پیشبینی میشد»، توصیف کرد.
خلیلزاد در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که میزان مشارکت رایدهندگان در مقایسه با انتخابات ملی قبلی به طور قابل توجهی بالاتر بوده و روند رایگیری بدون اختلال عمده یا حوادث امنیتی پیش رفته است.
وی با تاکید بر اینکه انتظار میرود نتایج کامل در روزهای آینده مشخصتر شود، خاطرنشان کرد:«هنوز برای اظهارنظر قطعی در مورد نتایج خیلی زود است.» با این حال، او بر عملکرد قوی پارت دموکرات کوردستان، به رهبری پرزیدنت مسعود بارزانی تاکید کرد که طبق آمار اولیه «بیش از یک میلیون رای» کسب کرده است.
خلیلزاد همچنین در مورد وضعیت بغداد اظهار داشت که ائتلاف محمد شیاع السودانی، نخستوزیر، در حال حاضر در میان بلوکهای رقیب پیشتاز است.
انتظار میرود نتایج نهایی رسمی پس از تکمیل جدولبندی و بررسی شکایت ارسالی توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق، منتشر شود.
رایگیری عمومی برای ششمین دوره مجلس نمایندگان عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح روز سهشنبه آغاز شد و تا ساعت ۶:۰۰ عصر در تمام استانهای عراق و اقلیم کوردستان ادامه یافت.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات، روز سهشنبه اعلام کرد که میزان مشارکت رایدهندگان در انتخابات عمومی مجلس از ۵۵ درصد فراتر رفته است که افزایش قابل توجهی در مقایسه با سالهای گذشته را نشان میدهد.
به گفته کمیسیون عالی مستقل انتخابات، این رقم بر اساس دادههای جمعآوریشده از اکثر حوزههای رایگیری در سراسر کشور است. بیش از ۱۲ میلیون عراقی از بیش از ۲۱ میلیون رایدهنده واجد شرایط، رای خود را به صندوق انداختند.
در انتخابات امسال، ۳۸ حزب سیاسی، ۳۱ ائتلاف و ۷۵ لیست جداگانه حضور داشتند که در مجموع ۷۷۶۸ نامزد - ۵۵۲۰ مرد و ۲۲۴۸ زن - برای کسب کرسیهای مجلس نمایندگان عراق رقابت کردند.
ب.ن