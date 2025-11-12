دبیرکل سازمان ملل بر اهمیت تشکیل صلحآمیز و به موقع دولت در عراق تاکید کرد
اربیل (کوردستان٢٤) – دبیرکل سازمان ملل متحد، برگزاری انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق را به مردم این کشور تبریک گفت و بر اهمیت تشکیل دولت جدید در موعد مقرر تاکید کرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیامی که امروز چهارشنبه، ۱۲ نوامبر منتشر کرد، برگزاری انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق را به مردم این کشور تبریک گفت.
گوترش در پیام خود بر اهمیت تشکیل صلحآمیز و به موقع دولتی که منعکس کننده اراده و آرمانهای مردم عراق باشد، تاکید کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد ابراز اطمینان کرد که احزاب سیاسی عراق تا زمان اعلام نتایج رسمی، روحیه صلحجویی و احترام به روند انتخابات را حفظ خواهند کرد.
رایگیری عمومی برای ششمین دوره مجلس نمایندگان عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح روز سهشنبه آغاز شد و تا ساعت ۶:۰۰ عصر در تمام استانهای عراق و اقلیم کوردستان ادامه یافت.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات، روز سهشنبه اعلام کرد که میزان مشارکت رایدهندگان در انتخابات عمومی مجلس از ۵۵ درصد فراتر رفته است که افزایش قابل توجهی در مقایسه با سالهای گذشته را نشان میدهد.
به گفته کمیسیون عالی مستقل انتخابات، این رقم بر اساس دادههای جمعآوریشده از اکثر حوزههای رایگیری در سراسر کشور است. بیش از ۱۲ میلیون عراقی از بیش از ۲۱ میلیون رایدهنده واجد شرایط، رای خود را به صندوق انداختند.
در انتخابات امسال، ۳۸ حزب سیاسی، ۳۱ ائتلاف و ۷۵ لیست جداگانه حضور داشتند که در مجموع ۷۷۶۸ نامزد - ۵۵۲۰ مرد و ۲۲۴۸ زن - برای کسب کرسیهای مجلس نمایندگان عراق رقابت کردند.
ب.ن