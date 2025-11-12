قیس محمداوی: طرح تامین امنیت انتخابات با موفقیت اجرا شد
اربیل (کوردستان٢٤) – رئیس کمیته عالی امنیت انتخابات مجلس نمایندگان عراق، میگوید که طرح تامین امنیت انتخابات را با موفقیت اجرا کردهاند.
سپهبد قیس محمداوی، رئیس کمیته عالی امنیت انتخابات مجلس نمایندگان عراق، امروز چهارشنبه ۱۲ نوامبر در یک کنفرانس خبری در بغداد اعلام کرد: انتخابات مجلس عراق – 2025 در شرایط حساس منطقهای برگزار شد، مایه خوشحالی است که اعلام کنم طرح تامین امنیت انتخابات توسط همه نیروهای مسلح اعم از ارتش، پلیس، سازمان امنیت، حشدالشعبی و نیروی پیشمرگ با موفقیت و انسجام بسیار اجرا شد.
او تاکید کرد که در زمان برگزاری روند انتخابات بیش از ۱۴۳۰ مورد تخلف در خارج از مراکز رایگیری ثبت شده است که مربوط به تبلیغات انتخاباتی و تحت فشار قرار دادن رایدهندگان بوده است.
رئیس کمیته عالی امنیت انتخابات مجلس نمایندگان عراق، گفت که برای اولین بار توانستهاند بدون هیچ مشکلی دستگاهها و نیازمندیهای لجستیکی را از مراکز رایگیری به انبارهای کمیسیون عالی انتخابات منتقل کنند.
ب.ن