3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) – سفیر ایران در عراق، برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان عراق را تبریک گفت و آن را موفقیت‌آمیز توصیف کرد.

محمد کاظم آل صادق، سفیر ایران در عراق، امروز چهاشنبه ۱۲ نوامبر، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، برگزاری انتخابات مجلس عراق را تبریک.

متن پیام

«برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات پارلمانی را به عراق، دولت و ملت آن تبریک می‌گویم. این گام مهم، مظهر اراده ملت عراق و حاکمیت ملی آنهاست و نقطه عطف دیگری در تحکیم دموکراسی و روند توسعه و ثبات در این کشور محسوب می‌شود. برای عراق، ملت و دولت آن، آینده‌ای شکوفا و روشن آرزو می‌کنم.»

أهنئ العراق حكومةً و شعباً على الإجراء الناجح #للانتخابات البرلمانية. هذه الخطوة المهمة تُجسّد إرادة الشعب العراقي وسيادته الوطنية، وتُمثّل منعطفاً آخر في ترسيخ الديمقراطية وعملية التنمية والاستقرار في هذا البلد. أتمنى مستقبلاً مزدهراً ومتألقاً للعراق شعباً و حكومةً. — 🇮🇷 محمد كاظم آل صادق (@mohkasadegh) November 12, 2025

رای‌گیری عمومی برای ششمین دوره مجلس نمایندگان عراق از ساعت ۷:۰۰ صبح روز سه‌شنبه آغاز شد و تا ساعت ۶:۰۰ عصر در تمام استان‌های عراق و اقلیم کوردستان ادامه یافت.

کمیسیون عالی مستقل انتخابات، روز سه‌شنبه اعلام کرد که میزان مشارکت رای‌دهندگان در انتخابات عمومی مجلس از ۵۵ درصد فراتر رفته است که افزایش قابل توجهی در مقایسه با سال‌های گذشته را نشان می‌دهد.

به گفته کمیسیون عالی مستقل انتخابات، این رقم بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از اکثر حوزه‌های رای‌گیری در سراسر کشور است. بیش از ۱۲ میلیون عراقی از بیش از ۲۱ میلیون رای‌دهنده واجد شرایط، رای خود را به صندوق انداختند.

در انتخابات امسال، ۳۸ حزب سیاسی، ۳۱ ائتلاف و ۷۵ لیست جداگانه حضور داشتند که در مجموع ۷۷۶۸ نامزد - ۵۵۲۰ مرد و ۲۲۴۸ زن - برای کسب کرسی‌های مجلس نمایندگان عراق رقابت ‌کردند.

ب.ن