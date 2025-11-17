سخنگوی ائتلاف السیاده ضمن رد اظهارات رئیس حزب تقدم، تاکید کرد که این سخنان حقایق مربوط به اقلیم کوردستان را تحریف کرده و باعث ایجاد شکاف می‌شوند.

14 ساعت پیش

محمد عباس، سخنگوی ائتلاف السیاده، روز یکشنبه ۱۶ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۶ آبان ۱۴۰۴) اعلام کرد که ائتلاف متبوعش، اظهارات محمد حلبوسی، رئیس حزب تقدم را رد می‌کند. وی افزود: «ما از این مواضع که در جهت ایجاد شکاف گام برمی‌دارد و حقایق را در برابر یک شریک اصلی مانند پارت دموکرات کوردستان مخدوش می‌کند، متاسفیم.»

عباس در ادامه اظهارات خود گفت که حلبوسی قصد دارد بر اقدامات پارت دموکرات کوردستان که از سال ۲۰۰۳ تاکنون به عراق ارائه کرده است، سرپوش بگذارد. به گفته وی، پارت دموکرات کوردستان همواره از تعادل واقعی و یکپارچه ملی حمایت کرده و در آن نقش داشته است؛ تعادلی که اساس پیشرفت عراق و ضامن روند سیاسی این کشور بوده است.

نقش پارت دموکرات کوردستان در حمایت از اهل سنت

محمد عباس همچنین به نقش‌های مهم پارت دموکرات کوردستان در حمایت از اهل سنت و آزادسازی استان‌ها از چنگال تروریسم اشاره کرد. او افزود که نیروهای پیشمرگه دوشادوش سایر نیروها در آزادسازی استان‌ها مشارکت داشته و شهدای بسیاری تقدیم کرده‌اند. علاوه بر این، پارت دموکرات کوردستان همواره در زمان تشکیل دولت‌های عراق، حمایت سیاسی از اهل سنت به عمل آورده و در گذشته نیز در ایجاد اجماع میان رهبران اهل سنت میانجی‌گری کرده است.

سخنگوی ائتلاف السیاده، اظهارات حلبوسی را «شخصی» خواند و گفت که او در پی دستیابی به جایگاهی خاص است و به جریانی سیاسی خدمت می‌کند که مواضعی مشابه علیه اقلیم کوردستان دارد. وی از حلبوسی و سایر رهبران خواست تا به گفتمان یکپارچه بازگردند؛ گفتمانی که پارت دموکرات کوردستان را به عنوان محوری اصلی در عراق می‌بیند، در غیر این صورت هیچ بخشی از عراق به ثبات نخواهد رسید.

اتهامات حلبوسی علیه دولت اقلیم کوردستان

پیش از این، محمد حلبوسی، دولت اقلیم کوردستان را به پیگیری سیاست تضعیف اعراب متهم کرده بود.

در همین راستا، طه محمد شهاده، شیخ عشیره لهیب، در یک کنفرانس مطبوعاتی در واکنش به اظهارات حلبوسی، گفت: «ما به عنوان عشایر عرب و کاکه‌ای، هیچ سیاستی از سوی دولت اقلیم ندیده‌ایم که اعراب را هدف قرار داده و به صورت برنامه‌ریزی شده برای تضعیف ما تلاش کند، آنگونه که برخی مطرح می‌کنند.»