کمیسیون عالی انتخابات عراق نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان را اعلام کرد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان٢٤) –کمیسیون عالی انتخابات عراق نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان این کشور را اعلام و تایید کرد که پارت دموکرات کوردستان با کسب ۲۷ کرسی جایگاه خود را به عنوان یک نیروی سیاسی اصلی تثبیت کرد.

کمیسیون عالی انتخابات عراق، نتایج نهایی انتخابات مجلس نمایندگان عراق را که شامل نتایج رای‌گیری ویژه در ۹ نوامبر و رای‌گیری عمومی در ۱۱ نوامبر می‌شود، اعلام کرد.قاضی عمر احمد، رئیس این کمیسیون، امروز دوشنبه ۱۷ نوامبر در یک کنفرانس خبری اعلام کرد:«روند رای‌گیری و انتخابات مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام شد. ائتلاف‌ها و احزاب سیاسی می‌توانند پس از اعلام نتایج، به آنها اعتراض کنند.»

وی افزود: «ما به نامزدهای برنده تبریک می‌گوییم و برای آنها آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم که آنها برای عراق رفاه به ارمغان بیاورند.»

کمیسیون اعلام کرد که در استان بغداد، میزان مشارکت رای‌دهندگان ۴۸.۸۶ درصد بوده است که از بین ۴,۳۵۹,۴۹۰ رای‌دهنده واجد شرایط، ۲,۱۲۹,۱۸۳ نفر در آن شرکت کرده‌اند. بغداد در مجموع ۷۱ کرسی در مجلس نمایندگان عراق دارد که شامل ۱۷ کرسی برای زنان و دو کرسی سهمیه‌ای می‌شود.

نتایج آرا در استان‌ها:

اربیل:

میزان مشارکت رای‌دهندگان: ۷۱.۸۲٪، با مشارکت ۸۰۰,۸۸۹ نفر از ۱,۱۱۵,۱۲۲ رای‌دهنده واجد شرایط.

کل کرسی‌ها: ۱۶ کرسی، شامل ۴ کرسی برای زنان و یک کرسی سهمیه‌ای.

توزیع کرسی‌ها:

پارت دموکرات کوردستان: ۹ کرسی

اتحادیه میهنی کوردستان: ۳ کرسی

جریان موضع ملی: ۲ کرسی

جنبش نسل نو: ۱ کرسی

کلدو رمزی هرمز شابو - (مسیحی): ۱ کرسی

دهوک:

میزان مشارکت رای‌دهندگان: ۷۷.۶۱٪، با مشارکت ۶۲۴,۹۷۱ نفر از ۸۰۵,۲۶۹ رای‌دهنده واجد شرایط.

کل کرسی‌ها: ۱۲ کرسی، شامل ۳ کرسی برای زنان و یک کرسی سهمیه‌ای.

توزیع کرسی‌ها:

پارت دموکرات کوردستان: 9 کرسی

اتحاد اسلامی کوردستان: 2 کرسی

سامی اوشانا کورکیس (سهمیه مسیحی): 1 کرسی

سلیمانیه:

میزان مشارکت رای‌دهندگان: 71.82٪، با 800,889 نفر از 1,115,122 رای‌دهنده واجد شرایط.

کل کرسی‌ها: 18 کرسی، شامل 5 کرسی برای زنان، بدون هیچ کرسی سهمیه‌ای.

توزیع کرسی‌ها:

اتحادیه میهنی کوردستان: 8 کرسی

جریان موضع ملی: 3 کرسی

جنبش نسل نو: 2 کرسی

پارت دموکرات کوردستان: 2 کرسی

اتحاد اسلامی کوردستان: 2 کرسی

جماعت عدالت کوردستان: 1 کرسی

کرکوک:

میزان مشارکت رای‌دهندگان: ۶۵.۲۳٪، با ۶۲۱,۷۷۳ نفر از ۹۵۳،۲۶۷ رای‌دهنده واجد شرایط.

کل کرسی‌ها: ۱۳ کرسی، شامل ۳ کرسی برای زنان و یک کرسی سهمیه‌ای.

توزیع کرسی‌ها:

اتحادیه میهنی کوردستان: ۴ کرسی

حزب تقدم: ۳ کرسی

جبهه ترکمن‌های عراق: ۲ کرسی

پارت دموکرات کوردستان:‍۱ کرسی

نینوا:

میزان مشارکت رای‌دهندگان: ۶۵.۲۲ درصد، با ۱,۳۵۶,۱۵۲ نفر از بین ۲,۰۷۹,۲۲۰ رای‌دهنده واجد شرایط.

کل کرسی‌ها: ۳۴، شامل ۸ کرسی برای زنان و سه کرسی سهمیه‌ای.

توزیع کرسی‌ها:

پارت دموکرات کوردستان: ۵ کرسی

حزب تقدم: ۴ کرسی

ائتلاف بازسازی و توسعه: ۴ کرسی

بغداد:

میزان مشارکت رای‌دهندگان: ۴۸.۸۶٪، با ۲,۱۲۹,۱۸۳ نفر از ۴,۳۵۹,۴۹۰ رای‌دهنده واجد شرایط.

کل کرسی‌ها: ۷۱ کرسی، شامل ۱۷ کرسی برای زنان و دو کرسی سهمیه‌ای.

توزیع کرسی‌ها:

ائتلاف بازسازی و توسعه: ۱۵ کرسی

حزب تقدم: ۱۰ کرسی

ائتلاف دولت قانون: ۹ کرسی

پارت دموکرات کوردستان همچنین در استان دیاله یک کرسی به دست آورده است.

این ارقام تنها تعداد کرسی‌های استان‌های اصلی اقلیم کوردستان و چندین استان کلیدی عراق را نشان می‌دهد.

عراق اکنون وارد فرآیند طولانی تشکیل دولت جدید می‌شود.

ب.ن